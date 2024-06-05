WATERFORD ソーサカップ\u0026プレートセット

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ホワイトとシルバーの上品なカップソーサーとお皿のセットです。madeinJapanです。WATERFORDFINECHINA☆カップ＆ソーサー 1客カップ 直径約8.9cmソーサー 直径約14.5cm☆お皿直径約15cm✕1枚直径約20.5cm✕1枚勿体なくて使うことができずに、ずっと箱にしまっていましたが、今後も使用予定がなく出品させていただきます。こちら同じものがあと3セットありますので、複数ご購入希望の方のみお値下げ可能です。☆即購入大歓迎☆自宅保管ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。写真撮影のため、袋からだしましたが発送する際はもとの袋にいれてお届けいたします。多少の色合いの誤差はご容赦下さい。