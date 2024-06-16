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商品詳細
ブービーシャーベットグラス 5個ファイヤーキングで有名なアンカーホッキング社のバブルシリーズ ブービーグラスアメリカのアンティークショップで購入しました。暑い季節、アイスやシャーベットなどこのグラスに入れていただくととてもオシャレです。未使用か使用少なめのとてもいい状態です。ガラスの特性上製造過程でできた気泡やムラなどがある場合があります。アメリカの家庭で使用されていた商品のため中古品、アンティーク品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。梱包にはリサイクル品を使用させていただく場合があります。#アンティーク #ビンテージ #ミルクガラス #ファイヤーキング #パイレックス
http://narcologia.ru/goods/parenthesis946744.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect288970.html
http://narcologia.ru/goods/slide211787.html
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ファイヤーキング ブービーシャーベットグラス 5客 | visualai.io
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