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- 昭和レトロ アイスクリームグラス プリン皿 パフェグラス 硝子 5個セット
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商品詳細
昭和レトロなアイスクリームプリン皿の5個セットです。しっかりした硝子素材で雰囲気があります。目立つ傷などはありませんが、あくまでも自宅保管品になるのでご了承頂ける方のみ入札をお願いします。直径約11高さ約6.5皿の深さ約2.5足の直径約6#昭和レトロ#パフェグラス#アイスクリームグラス#アイスクリーム皿#プリン皿#硝子#硝子皿#アンティーク
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