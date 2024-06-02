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昭和レトロ アイスクリームグラス プリン皿 パフェグラス 硝子 5個セット
商品番号 G15360235565
商品名

昭和レトロ アイスクリームグラス プリン皿 パフェグラス 硝子 5個セット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロなアイスクリームプリン皿の5個セットです。しっかりした硝子素材で雰囲気があります。目立つ傷などはありませんが、あくまでも自宅保管品になるのでご了承頂ける方のみ入札をお願いします。直径約11高さ約6.5皿の深さ約2.5足の直径約6#昭和レトロ#パフェグラス#アイスクリームグラス#アイスクリーム皿#プリン皿#硝子#硝子皿#アンティーク
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