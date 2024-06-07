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マリメッコ　カクソセット　マグ
商品番号 P34813430844
商品名

マリメッコ　カクソセット　マグ
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリメッコカクソセット　Kaksosetマグカップ　250ml寅年だし！で購入しましたがネコだった気がします食器棚整理の為どなたかにお譲りしたいと思います裏のシールが少し剥がれかけています神経質な方はご遠慮ください箱ありませんので、自宅にて梱包しメルカリ便にて発送予定です。グラス/カップ/酒器···マグカップ
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