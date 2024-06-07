マリメッコ　カクソセット　マグ

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商品詳細
マリメッコカクソセット Kaksosetマグカップ 250ml寅年だし！で購入しましたがネコだった気がします食器棚整理の為どなたかにお譲りしたいと思います裏のシールが少し剥がれかけています神経質な方はご遠慮ください箱ありませんので、自宅にて梱包しメルカリ便にて発送予定です。グラス/カップ/酒器···マグカップ
http://narcologia.ru/goods/Persia806488.html
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