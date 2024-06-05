シングルソファ / ANNE CHAIR

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商品詳細
【商品説明】ANNECHAIRVELVETPATCHWORKBOHEM◾️サイズ幅:68cm奥行:83cm高さ:78cm座面高:39cmアーム高:48cm重量:17kgキャスター付き参考価格¥203,500（税込）使わなくなったので売ります。保証期間外になりますのでご了承くださいませ。
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