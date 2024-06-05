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シングルソファ / ANNE CHAIR
商品番号 M18286394865
商品名

シングルソファ / ANNE CHAIR
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 24,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ANNECHAIRVELVETPATCHWORKBOHEM◾️サイズ幅:68cm奥行:83cm高さ:78cm座面高:39cmアーム高:48cm重量:17kgキャスター付き参考価格¥203,500（税込）使わなくなったので売ります。保証期間外になりますのでご了承くださいませ。
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