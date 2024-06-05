ワンピース特製デザインタンブラー

セブンイレブン限定発売のワンピースの特製デザインタンブラーのシャインゴールドとアンティークゴールドのセットです✌︎('ω'✌︎)個々での販売はしていませんので、ご理解ください。プレゼントするのに購入しましたが、既に同じものを購入していたようで渡せずじまいとなり棚の奥に保管していたものになります。個人保管となりますので、神経質な方は購入を控えられた方が良いかもしれません(゜∀゜)なお、仕事の関係で配送が遅れてしまう可能性がありますので、ご了承ください。詳しいスペックは写真8枚目に載せていますので、ご確認ください。



「ONE PIECE magazine」特製デザインタンブラー2023（シャインシルバー Ver.）【セブン‐イレブン＆セブンネット限定】



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