ファイヤーキング　シュガーアンドクリーマー

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商品詳細
ファイヤーキング（90.91）シュガーアンドクリーマー割れ、かけはありません。とてもキレイな状態です。アンティークにご理解、ご興味のある方のご購入をお待ちしております。自宅保管ですので、細かいところが気になる方はお控えください。♯ファイヤーキング♯アンカーホッキング♯ヘーゼルアトラス♯アンティーク
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