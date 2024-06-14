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ソファベッド ソファー 2人掛け ソファーベッド リクライニング 二人掛け
商品番号 M72638333419
商品名

ソファベッド ソファー 2人掛け ソファーベッド リクライニング 二人掛け
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：PVC＝合成皮革　構造部材：天然木脚：ブラ脚サイズ：：1760＊910＊360㎜梱包サイズ：930*880*450㎜梱包数：一個重量（NW）：31KGS重量（GW）：33KG
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