ソファベッド ソファー 2人掛け ソファーベッド リクライニング 二人掛け

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商品詳細
商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：PVC＝合成皮革 構造部材：天然木脚：ブラ脚サイズ：：1760＊910＊360㎜梱包サイズ：930*880*450㎜梱包数：一個重量（NW）：31KGS重量（GW）：33KG
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