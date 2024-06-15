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ニトリ　電動リクライニングソファー　2人掛け
商品番号 M28929539631
商品名

ニトリ　電動リクライニングソファー　2人掛け
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 16,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリ　電動リクライニングソファー　2人掛けサイズ　縦　　約100cm横　　約153cm高さ　約97cmリクライニング採寸縦　　約159cm横　　約153cm高さ　約80cm新品購入後自宅で使用していました。中古品の為、傷や汚れ等あります。ペットは飼っていません。※神経質な方や細かく気になる方はご遠慮下さい。
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