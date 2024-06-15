ニトリ　電動リクライニングソファー　2人掛け

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商品詳細
ニトリ 電動リクライニングソファー 2人掛けサイズ 縦 約100cm横 約153cm高さ 約97cmリクライニング採寸縦 約159cm横 約153cm高さ 約80cm新品購入後自宅で使用していました。中古品の為、傷や汚れ等あります。ペットは飼っていません。※神経質な方や細かく気になる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/septet603819.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless390159.html
http://narcologia.ru/goods/moisture301369.html
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