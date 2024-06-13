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ポーランド食器◆縦長マグカップ400ml｜CAC52-2709Xいちご柄
商品番号 M43497326185
商品名

ポーランド食器◆縦長マグカップ400ml｜CAC52-2709Xいちご柄
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用品でございます。選りすぐりの品をポーランドからお届け。※ポーランド食器2点以上、同梱包にてご購入で割引致します。CAC52-2709X400mlのマグカップ•原産地:ポーランド•メーカー：ツェラミカアルティスティチナ•素材：陶器•サイズ：高さ13.5cm横12cm(取手部分含)容量400ml•電子レンジ、オーブン、食器洗浄機OK！CeramikaArtystyczna(ツェラミカアルティスティチナ)社製•伝統柄2709X#ポーランド食器#ティータイム#マグカップ#イチゴ柄#モーニングセット
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