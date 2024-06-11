

にこまるさま専用美！レインボー入り 水晶 スフィア 天然石置物 ...



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にこまるさま専用美！レインボー入り 水晶 スフィア 天然石置物 - 置物



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透明感が高く、大変美しい水晶のスフィアです。レインボーがすうかしょ、しかもくっくりとした大きなレインボーが見えます。大きさは、57.1ミリ。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。水晶レインボー…5700円トルマリン…5800円ルチルスフィア…8200円モルガナイト…3500円ピンクオパール…3600円クンツァイト…2500円オーシャンジャスパーアステロイド…8600円スモーキールチル…8600円ベリル…5100円計51600円−おまとめ割1800=49800