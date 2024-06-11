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ポンチョを着たイーブイ イーブイポンチョシリーズ　ブースター　BS
商品番号 Q67821334013
商品名

ポンチョを着たイーブイ イーブイポンチョシリーズ　ブースター　BS
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッキシールドイーブイポンチョシリーズ　ブースター　BSの未開封品になります。64枚入り1枚目の写真の画像のもの全てのセットになります。・購入後暗所で保管をしておりました。・目立つキズ等ないと思います。画像にてご確認ください。・素人目線の判断なので、状態の気になる方・神経質な方はご遠慮ください。即購入OK質問があれば気軽にコメントしてくださいm(__)m下記検索用ポケカ　ポケモンカードゲーム　リーリエデッキケースサプライ希少コレクションサン　ムーンスカーレットバイオレット種別···サプライ／グッズ種別/詳細···スリーブ／デッキシールドシリーズ···ポケモンカードゲームサン\u0026ムーンポンチョを着たイーブイ【新品・未開封】デッキシールド■ポンチョを着たイーブイ□発売日：2017年10月07日□シールド枚数：64枚□サイズ：タテ92mm×ヨコ66mm□□□□□□□□□□□□□□□□デッキシールドスリーブポケモンカードポケカサン\u0026ムーンソード\u0026シールドポケモンセンター
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