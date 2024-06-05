化石鉱物　大きな　アンモライト　化石　鉱物　標本

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商品詳細
閲覧ありがとうございます10,000円→7,980円 セール価格！アンモライト １８０g産地 カナダ アルバーダ州サイズは写真を参考にして下さいライトアップして撮影しています原石なのでクラックや汚れがあります上記の内容で問題無ければ、ご購入宜しくお願い致します\\(//∇//)\\
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