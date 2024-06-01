最終値下！【新品】琉球　ブルー　美ら海シーサー

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クーポンぽこ | シーサー体験 琉球窯



陶器シーサー作り体験 シーサー体験琉球窯で本格的な立体シーサーを ...



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美ら海水族館から車で7分】琉球土を使って焼き締める！強度の高い ...

シーサーの中では、かなり珍しい、琉球の海をイメージした綺麗なブルーのお色です。伝統の形はそのままに、お洒落で、その場が一気に映えるシーサーです。 一つ一つ職人が手造りし塗っているので唯一無二の作品です。大変人気で、供給が間に合っていない為お値下げはできません。在庫がない場合もございますので、まずはコメントにてご確認下さい。沖縄からの配送になりますので、別途送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。作品情報高さ（最大寸法） 約２８.５ｃｍ横幅（最大寸法） 約２２ｃｍ奥行（最大寸法） 約１４ｃｍ重量（一体の重量） 約１.９㎏生産地 日本（沖縄）#沖縄#トルコブルー#宮古ブルー#琉球ブルー#美ら海ブルー#アイスブルー#シーサー#手造りシーサー#手づくり