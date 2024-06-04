- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- おもちゃ
- >
- キャラクターグッズ
- >
- 五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
五等分の花嫁中野四葉ワイヤレスイヤホン以下内容品について⬇️＜製品仕様＞・外形寸法：（イヤホン片側）W23xH20xD24mm（突起部除く）/（充電用ケース）W72xH36xD46mm・質量：約5.2g（イヤホン本体片側）/約46g（充電ケース）・ドライバー：ダイナミック型Φ6mm・再生周波数帯域：20～20,000Hz・マイク：無指向性・Bluetooth仕様：Version5.0/Class2/マルチペアリング（4）対応・Bluetoothプロファイル：A2DP,HFP,HSP,AVRCP・対応コーデック：aptX,AAC,SBC・ペアリングパスキー：0000・電源：本体DC3.7V/50mAh（内蔵式） 充電ケースDC3.7V/800mAh/密度：324Wh/L（内蔵式）・連続再生時間（最大）：約6～7時間/充電ケース使用時：約20時間・連続通話時間（最大）：約5～6時間/充電ケース使用時：約15時間・待受待機時間（最大）：約100時間・充電時間：イヤホン約1.5時間/充電ケース約3時間・使用温度範囲：5～40℃（結露なきこと）・耐水性能：IPX4相当（イヤホン本体のみ）・付属品：USBケーブル/イヤーピース（S/M/L）/取扱説明書（保証書）・技術基準適合証明番号：210-145664以上となります。こちら開封しておりますが、使用は1回もしておらず、現在は消毒して暗所にて保管しております。また、少し箱が日焼けしており、絶縁シートと充電コードがございませんのでジャンク品としてお考えください。その他質問があればコメントにてよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/message972127.html
http://narcologia.ru/goods/kindness351105.html
http://narcologia.ru/goods/freezer67598.html
五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉 イヤホン
駿河屋 -<中古>中野四葉(CV佐倉綾音)モデル TRUE WIRELESS STEREO ...
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野四葉（CV:佐倉綾音）モデル ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 イヤホン 中野 四葉 五月 ローソンストア ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
五等分の花嫁∬』中野五姉妹モデルのワイヤレスイヤホン発売 ...
五等分の花嫁∬』コラボのワイヤレスイヤホンが発売決定 ５つ子姉妹の ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 中野四葉 (cv佐倉綾音)モデル 完全 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野三玖 CV.伊藤美来 ...
五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉 モデル 新品シュリンク付き ...
【値下げ交渉可】五等分の花嫁 ∬ ワイヤレスイヤホン 中野四葉 CV:佐倉綾音 最新
http://narcologia.ru/goods/message972127.html
http://narcologia.ru/goods/kindness351105.html
http://narcologia.ru/goods/freezer67598.html
五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉 イヤホン
駿河屋 -<中古>中野四葉(CV佐倉綾音)モデル TRUE WIRELESS STEREO ...
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野四葉（CV:佐倉綾音）モデル ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 イヤホン 中野 四葉 五月 ローソンストア ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
五等分の花嫁∬』中野五姉妹モデルのワイヤレスイヤホン発売 ...
五等分の花嫁∬』コラボのワイヤレスイヤホンが発売決定 ５つ子姉妹の ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 中野四葉 (cv佐倉綾音)モデル 完全 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野三玖 CV.伊藤美来 ...
五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉 モデル 新品シュリンク付き ...
【値下げ交渉可】五等分の花嫁 ∬ ワイヤレスイヤホン 中野四葉 CV:佐倉綾音 最新