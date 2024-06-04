五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野四葉

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五等分の花嫁中野四葉ワイヤレスイヤホン以下内容品について⬇️＜製品仕様＞・外形寸法：（イヤホン片側）W23xH20xD24mm（突起部除く）/（充電用ケース）W72xH36xD46mm・質量：約5.2g（イヤホン本体片側）/約46g（充電ケース）・ドライバー：ダイナミック型Φ6mm・再生周波数帯域：20～20,000Hz・マイク：無指向性・Bluetooth仕様：Version5.0/Class2/マルチペアリング（4）対応・Bluetoothプロファイル：A2DP,HFP,HSP,AVRCP・対応コーデック：aptX,AAC,SBC・ペアリングパスキー：0000・電源：本体DC3.7V/50mAh（内蔵式） 充電ケースDC3.7V/800mAh/密度：324Wh/L（内蔵式）・連続再生時間（最大）：約6～7時間/充電ケース使用時：約20時間・連続通話時間（最大）：約5～6時間/充電ケース使用時：約15時間・待受待機時間（最大）：約100時間・充電時間：イヤホン約1.5時間/充電ケース約3時間・使用温度範囲：5～40℃（結露なきこと）・耐水性能：IPX4相当（イヤホン本体のみ）・付属品：USBケーブル/イヤーピース（S/M/L）/取扱説明書（保証書）・技術基準適合証明番号：210-145664以上となります。こちら開封しておりますが、使用は1回もしておらず、現在は消毒して暗所にて保管しております。また、少し箱が日焼けしており、絶縁シートと充電コードがございませんのでジャンク品としてお考えください。その他質問があればコメントにてよろしくお願いします