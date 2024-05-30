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商品詳細
北欧ロシア雑貨 動物陶器 グジェリ焼 カップ『グジェリ焼き』はモスクワの南東約６０ｋｍにあるグジェリ村で作られ、サンクトペテルブルグのインペリアルポーセレンと並んでロシアを代表する陶器。祖母のコレクション整理から出品になりますので詳しいことなどわかりかねます。きれいな状態かと思われますが、中古品での出品になりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。状態などは写真を参考にお願いいたします。箱など付属品はございません。カラー...ホワイト、ブルーグラス/カップ/酒器...コップ素材...陶磁器(セラミック)サイズ(約)カップ幅:9cm高さ:7cm
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