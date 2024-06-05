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- 2人掛ソファー NオデッセイⅡ ブランデー(ナフコTWO-ONE STYLE)
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商品詳細
3年前にナフコTWO-ONESTYLEで購入した2人掛ソファーです(^-^)【サイズ】幅133×奥91×高83cm(座部高37cm)【カラー】ブランデー(ブラウン)【素材】張地:本革、一部合成皮革 クッション材:鋼製ばね(Sバネ)・ウレタンフォーム脚部:プラスチック【ブランド】ナフコTWO-ONESTYLE【定価】69,900円(税込)
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