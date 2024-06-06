色違いを購入したため元々使っていたものを出品致します。4ヶ月ほど使っておりました。特に目立った傷、汚れは無いです。色味は、1番最後の寸法の画像が1番近いかと思われます。梱包発送たのメル便にて配送するのと私自身休日が不定期なため購入決定後1週間ほどお日にち頂いての発送目安になると思います。ほかのフリマアプリでも出品しているので購入前にひとこといただければと思います。値下げ可能なので、ご希望金額ございましたらひとことください。



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