ボーコンセプト　OTTAWA チェア　ピンクカラー1脚

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商品詳細
BoConceptの椅子があるとお部屋が華やかになります。リクエスト頂きましたので、ピンクカラーの1脚を出品します。送料込みです。3脚ある写真は参考までに掲載しています。ミックスカラーは別途出品してます。グレーカラーは出品していない為、ご購入ご検討頂けるようでしたらコメント頂ければ幸いです。詳細はBoConceptのホームページをご参照頂ければ幸いです。https://www.boconcept.com/ja-jp/ottawa/4025075D0340300.htmlテイスト···北欧風
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http://narcologia.ru/goods/smear540504.html
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