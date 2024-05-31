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Noritakeカップ\u0026ソーサー♡ティータイム3セット
商品番号 S56822292832
商品名

Noritakeカップ\u0026ソーサー♡ティータイム3セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Noritake皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ベージュグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)ご覧いただきましてありがとうございます♪こちらの商品♡ティータイム3セットです。Noritakeにハマったら時期がありまして大手専門店での購入です♪優しい可憐なお花が繊細で上品ですね。どなたかにご縁がありますように♡スピード発送でお届け致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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