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- 秀衡塗 盃 さかずき 内側色違い2個セット 漆器 拭き漆 天然木 未使用品
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商品詳細
秀衡塗は八百年余伝えられてきた岩手の伝統工芸品です。内側が色違いのお猪口2個セットです。天然木のくり抜き木地です。 外側と底面は艶のある拭き漆で仕上げでいます。内側はそれぞれ朱漆と黒漆で塗り分けています。外側に小さな菱が金彩で等間隔に3個施されて控えめなアクセントになっています。モダンな秀衡塗の工芸品と思います。未使用品です。綺麗な状態です。【サイズ】口の外径:約5.4㎝底の直径:約4.4㎝高さ:約5.2㎝
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