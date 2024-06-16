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GMDNM78 ◯ CHERRY FURNITURE / 桜屋工業 カウンターチ
商品番号 C35796078530
商品名

GMDNM78 ◯ CHERRY FURNITURE / 桜屋工業 カウンターチ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMDNM78◯CHERRYFURNITURE/桜屋工業カウンターチェア椅子展示品□□商品説明□□桜屋工業カウンターチェア展示品約:実寸サイズ（mm）w410×d430×h890×sh705※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【AB】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便
http://narcologia.ru/goods/financier496960.html
http://narcologia.ru/goods/freezer949298.html
http://narcologia.ru/goods/pompous218523.html GMDNM78 ◯ CHERRY FURNITURE / 桜屋工業 カウンターチェア 椅子 展示品
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