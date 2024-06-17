星の王子さま「バラと王子さま」ボーンチャイナ

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星の王子さま置物「バラと王子さま」新日本製鉄が1990年代に製造販売していた星の王子さまボーンチャイナ製人形サイズ横幅：約9.5㎝、高さ：約6㎝、奥行：約6㎝スペースワールドにて購入しました。ガラスの飾り棚に飾ってありましたので綺麗な状態ですが素人の自宅保管をご理解の上でのご購入どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m