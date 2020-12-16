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マリメッコ☆ヒュフマ プレート♪
商品番号 G77433916874
商品名

マリメッコ☆ヒュフマ プレート♪
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。今では手に入りにくいヒュフマの可愛いプレート。自然をテーマにしたデザインと、水彩画のようなタッチがとても美しいです。探しておられた方にぜひ。サイズ13.5cm新品未使用シール付き発送までに、2〜3日いただいております。丁寧に梱包し、発送させていただきます。よろしくお願い致します。
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