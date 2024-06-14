小学校実習に必要な歯の媒体を作ったのですが3番が異様に気色悪い形をしているのと、条件のペットボトルの大きさを勝手に変えてしまったことと模型の幅をオリジナリティに仕上げてしまったため却下されたものである。とても軽量のため持ち運びには便利。＊新品未使用



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