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咬合歯列期の模型
商品番号 M59665360633
商品名

咬合歯列期の模型
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小学校実習に必要な歯の媒体を作ったのですが3番が異様に気色悪い形をしているのと、条件のペットボトルの大きさを勝手に変えてしまったことと模型の幅をオリジナリティに仕上げてしまったため却下されたものである。とても軽量のため持ち運びには便利。＊新品未使用
http://narcologia.ru/goods/sepulchral364132.html
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