美品 ローランド AE-05 エアロフォンGO AEROPHONE GO

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【美品です！】※写真に撮ってあるもの全てまとめてお譲りします。バラ売りしません。メーカー：Rolandローランド品番：AE-05商品名：AEROPHONEGOエアロフォンGO★管楽器の楽しさを、もっと手軽に、もっと自由に★場所や時間を選ばず気軽に演奏できるデジタル管楽器Aerophone。初めてでも、簡単な指づかいで、すぐに演奏を楽しむことができます。ヘッドホン端子を備え、電池駆動でも使用できます。本体には4種類のサックスをはじめ、フルート、クラリネット、ミュート・トランペットやバイオリンの管弦楽器、シンセ音からパーカッション・サウンドまで11種類の音色を内蔵。専用アプリを使うと、さらに多彩な50音色を使って演奏できます。スマートフォンに保存された曲に合わせて演奏することもできます。また、7台まで同時にAerophoneGOをワイヤレス接続してアンサンブル演奏ができるアプリもご用意。仲間と一緒に音楽を奏でる楽しみも広がります。軽量でコンパクトなボディ、シンプルな操作で扱いやすく、誰にとっても身近な管楽器です。【状態の説明】中古品ですが、大きく目立つダメージは無く、美品です。ネックストラップ、マウスピース・キャップ、USBケーブル、説明書、専用ケースが付属します。通電動作確認済みです。万が一の動作不良につきましては、評価する前にご連絡いただければ初期不良対応いたします。（ジャンク販売のお品・ランプやインク、フィルター、パッキンなどの消耗品、購入物以外に別途購入したパーツ、消耗品、設置や撤去に伴う工事等で発生した費用、このお取引についてこちらがお客様からお預かりした金額以外は補償対象外です。）お品物の内容、状態、付属品、箱の有無等は写真にあるものが全てとなります。写真に載っていないものは付属しません。あらかじめご確認の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。#美品#Roland#ローランド#AE-05#エアロフォンGO#AEROPHONEGO#デジタル管楽器#電池駆動可M7875