ゴミ箱 屋外 大きい カラス除け ゴミ荒らし防止 ごみふた付き (組立式 ...

年末年始、大掃除にぴったりご家庭用のゴミの一時的な保管にとても便利です。その他のサイズのゴミ箱はこちらからご覧いただけます⇒#しんむ‘sゴミ箱シンプルな色で周りの景観を損ないません。セール中〜即購入OKご家庭用のゴミの一時的な保管にとても便利です。シンブルな色で周りの景観を損わないようにしあります。クズ入れ等にもご使用できます。従来品より網目を小さいく改良し、鳥のクチバシ突かれることを防げます。今まで、カラス等の野鳥や、野良犬や猫等にゴミ等を荒らされるストレスから解放されることができるでしょう。板式の蓋付きで誰でも開閉しやすく使い勝手も良く、直接に雨を濡らすこともない。周りや底がメッシュで風通しよく臭いをこもる事もない。また水はけもはよく、底にたまることもありません。ステンレス製なので錆び強く、鉄製品より長持ちになっております。。脚には高さ調整ができ、より安定に設置ができます。組み立ての際は、軍手を付けてケガをしないよう気をつけてください。また、生産過程による多少の細かいキズや、保護シートの取り残しがある場合があります。ロックピンが入りにくい場合がありますが、組み立て完了時にガタつきがないようにきつめの設計になっています。ロックピンが入りにくい場合は、底板置かずにカゴ本体を少しひし形にし、穴が合うように角度調整するとボルトが入りやすくなります。北海道+1100円、沖縄、離島+2200円送料別料金かかります。●即日〜2営業日内スピード発送！●●初期不良対応いたします！●＊沖縄、北海道への発送は追加料金がかかりますので事前にコメントいただきますようお願いいたします。その他のサイズのゴミ箱はこちらからご覧いただけます⇒#しんむ‘sゴミ箱6



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