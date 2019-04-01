岡本太郎 2022年再販 太陽の塔 1/144スケール 塗装済み完成品 海洋堂

10/18(水)値下げしました23000円→22000円■岡本太郎太陽の塔1/144再販フィギュアになります■高さ500mm■輸送用外箱のみ開封。本体未開封品です。■輸送用外箱での発送となります。#岡本太郎#海洋堂



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