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岡本太郎 2022年再販 太陽の塔 1/144スケール 塗装済み完成品 海洋堂
商品番号 F81365742525
商品名

岡本太郎 2022年再販 太陽の塔 1/144スケール 塗装済み完成品 海洋堂
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/18(水)値下げしました23000円→22000円■岡本太郎太陽の塔1/144再販フィギュアになります■高さ500mm■輸送用外箱のみ開封。本体未開封品です。■輸送用外箱での発送となります。#岡本太郎#海洋堂
http://narcologia.ru/goods/moisture748969.html
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