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- 九谷焼 金彩花絵 煎茶茶器 宝瓶 湯冷まし セット 煎茶用。
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商品詳細
九谷焼 煎茶茶器 宝瓶 湯冷まし 煎茶用。未使用保管品です。箱はありません。キズ、欠け、ニューはありません。今からの秋季節に最適の絵柄です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual224746.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric398345.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring844296.html
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