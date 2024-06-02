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九谷焼　金彩花絵　煎茶茶器　宝瓶　湯冷まし　セット　煎茶用。
商品番号 Q17004478344
商品名

九谷焼　金彩花絵　煎茶茶器　宝瓶　湯冷まし　セット　煎茶用。
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼　煎茶茶器　宝瓶　湯冷まし　煎茶用。未使用保管品です。箱はありません。キズ、欠け、ニューはありません。今からの秋季節に最適の絵柄です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual224746.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric398345.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring844296.html
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