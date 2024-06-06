ロイヤルコレクショントラスト　チャールズ国王　戴冠式　クラウンオーナメント

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バッキンガム宮殿公式チャールズ国王戴冠式 クラウンオーナメントロイヤルコレクショントラストショップよりチャールズ3世国王とカミラ夫人女王の戴冠式を記念して発売したロイヤルコレクション限定のオーナメントです。★おまとめ購入お値引きします♪イギリス王室関連のお品はこちら→#royalcollectioncinnmon中央にはチャールズ国王のサイファーがデザインされています。ゴールドやスパンコールビーズをふんだんに使用して作られています。金糸や美しいビーズを用いて経験豊富な職人によってインドで手作りされており、古くから高く評価されている「ザルドジ」の技術により作られています。一つ作るのに時間も手間暇もかかるお品物です。素晴らしい芸術作品のような仕上がりです。★CIIIRCROWNDECORATIONサイズ （約）縦9cmx横10cm、厚み1.5cmくらいです。素材 シルク、ベルベット、ビーズ等オーナメント色々出品中です。おまとめの場合にはお値引きさせていただきます。#cinammonornamentすり替え防止のため返品は承れませんので写真をご確認のうえご購入ください。自宅保管・海外製品にご理解のうえご購入ください。#cinammonornament#チャールズ国王 #ロイヤルコレクショントラストイギリス王室 エリザベス女王 チャールズ国王 戴冠式 プラチナジュビリー Platinum デコレーション オーナメント 紅茶 TeaJubilee Platinum Jubileeエマブリッジウォーター英国Highgroveハイグローブハイグローヴ HarrodsロイヤルファミリーRoyalCrownRoyalCollectionTrustロイヤルコレクショントラスト英国王室 ハロッズウィンザー城 ケンジントン宮殿 ロンドン塔 イギリス王室 お好きな方へもおすすめ #プラチナジュビリー #ロイヤルコレクショントラスト #バッキンガム宮殿#バッキンガムパレス#エリザベス女王