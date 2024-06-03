

常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし



常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし 常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色が必要ですので、コメントをお願いしますセット内容：ポット×1、カップ×1容量：100ccまた茶こし一体型なので茶葉が捨てやすくお手入れも楽チンです。茶湯も垂れにくく最後の一滴まで注げる構造に仕上げました。お茶を沸かしたり蒸したりできます。色々なお茶に使えます。例えば緑茶、花茶、烏龍茶、麦茶、お茶バック、紅茶、黒茶、白茶、プーアル茶、養生茶、鉄観音など。【注意事項】測量方法により、1-3cm誤差があることがあります。ご了承ください,PC環境?光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます