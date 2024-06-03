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常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし
商品番号 U58393191583
商品名

常滑焼陶茶こし急須ブラック かわいい 携帯用ティーポット 2点セット 陶製茶こし
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,827 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色が必要ですので、コメントをお願いしますセット内容：ポット×1、カップ×1容量：100ccまた茶こし一体型なので茶葉が捨てやすくお手入れも楽チンです。茶湯も垂れにくく最後の一滴まで注げる構造に仕上げました。お茶を沸かしたり蒸したりできます。色々なお茶に使えます。例えば緑茶、花茶、烏龍茶、麦茶、お茶バック、紅茶、黒茶、白茶、プーアル茶、養生茶、鉄観音など。【注意事項】測量方法により、1-3cm誤差があることがあります。ご了承ください,PC環境?光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます
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