トルコ石　原石　ターコイズ　鉱物　3キロ

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商品詳細
種類···風水素材···石材テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風埃かぶってます擦り傷あります石の重量は約3.3キロになります発送サイズ:80合わせ買い歓迎♡お値引き対応いたします^_^即購入オッケーです！専用ページは作っていません。ご購入は早い者勝ちで、最初に購入していただいた方にお譲りします。割り込み購入も大歓迎です！どなたが買おうが知ったこっちゃないです♡遠慮なくどうぞ♪
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