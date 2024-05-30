ライオンキング スノードーム

御覧頂きありがとうございます！プロフィールをご確認のうえご購入お願い致します！ブロードウェイミュージカルライオンキングの数年前に販売されていたスノードームになります・オルゴール付き(サークルオブライフ) ※音鳴ります確認済・箱、袋付き(写真4枚目参照)数年前のものなので水の中にカビ？のような汚れがありラメと一緒に固まってしまっています(写真3枚目参照)混ぜたときに浮いて目立ちますが置いておく分にはそこまで気にはなりませんでした少しだけガラス部分にも傷がありますが他は特にキズや汚れもなくキレイだと思います※自宅保管になります。神経質な方は御遠慮ください。#ライオンキング#LIONKING#ブロードウェイミュージカル#劇団四季#スノーボール#ディズニー#Disney種類...スノードーム素材...ガラス



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