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ライオンキング スノードーム
商品番号 T45597627985
商品名

ライオンキング スノードーム
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます！プロフィールをご確認のうえご購入お願い致します！ブロードウェイミュージカルライオンキングの数年前に販売されていたスノードームになります・オルゴール付き(サークルオブライフ)　　※音鳴ります確認済・箱、袋付き(写真4枚目参照)数年前のものなので水の中にカビ？のような汚れがありラメと一緒に固まってしまっています(写真3枚目参照)混ぜたときに浮いて目立ちますが置いておく分にはそこまで気にはなりませんでした少しだけガラス部分にも傷がありますが他は特にキズや汚れもなくキレイだと思います※自宅保管になります。神経質な方は御遠慮ください。#ライオンキング#LIONKING#ブロードウェイミュージカル#劇団四季#スノーボール#ディズニー#Disney種類...スノードーム素材...ガラス
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