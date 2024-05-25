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【状態良品】スワロフスキー 　レプリカネコ ネコ 183274　廃盤商品　希少
商品番号 T50301906836
商品名

【状態良品】スワロフスキー 　レプリカネコ ネコ 183274　廃盤商品　希少
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態良品・廃盤商品・希少】➤230114-3スワロフスキーSwarovskiレプリカネコネコレプリカ183274　廃盤商品　希少♦即日発送♦梱包丁寧♦送料無料♦※※真贋:　鑑定士による鑑定済み仕入れ先:　ブランドオークション御覧頂きありがとうございます。スワロフスキーのクリスタルの置物「ネコ」の出品です。丸いお顔につぶらな瞳と6本のヒゲが可愛らしく、見る人を楽しませてくれる作品です。ネコ好きの方へのプレゼントとして、きっと喜ばれることでしょう。ちなみに、しっぽは、ネックレス等に用いられるスネークチェーンです。独自のカッティング技術、クリスタル・ガラスの製造技術により、光の加減で虹色の反射が見られるのが美しい。傷もなく良好な状態です。素材：　クリスタルサイズ：高さ約5.2cm×横約2.2cm色：クリア付属品：円筒形ケース、緩衝スポンジ入り(汚れ擦れ凹み等あります)【注意事項】※お値下げ交渉は御遠慮下さい。※沖縄および離島への無料配送は致しておりません。別途ご相談下さい。※中古品ということを理解されてのご購入のほどよろしくお願い致します。神経質な方はご購入をお控えください。※実物画像も載せておりますが、モニター環境によっては、色の見え方が違う場合がございます。※基本１～２日で出荷致しますが土日際日はお休みです。※不明の点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。※即購入大歓迎です！※お困りのことがありましたら評価の前にご相談下さい。
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