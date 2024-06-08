オールドノリタケ Noritake チョコレートポット

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値下げ不可、取り置き不可でお願いします。※家族がアンティークショップで購入したそうです。※家では飾っていました。※水漏れ確認はしていません。※キズ、汚れ、ハゲ、少しの欠け等の傷みが有ります。※画像7枚目の取っ手の白い部分は欠けではなくハゲです。※もしかしたら大きな欠け等の見落としが有るかもしれません。※サイズは500mlペットボトルをご参考にお願いします。※サイズは正確に測れないためご質問はご遠慮下さい。※カラーも正確にお答え出来ないためご質問はご遠慮下さい。※どちらも以前お答えしましたらクレームが来ましたので今後はお答え出来ません。※カラーやサイズに拘りが無い方でお願いします。ご購入前やコメント前に必ずプロフをご確認下さい。必ずご納得頂いた上でご購入下さい。即購入可です。保管中に破損等する場合が有るためその際は双方同意でキャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。発送方法が変更になる場合がございますがその際もご連絡致しませんのでご了承下さい。発送時の連絡は通知のみになります。他にも色々出品も行っております。#郁未SHOPでご検索下さい。