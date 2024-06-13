楕円　器　たわみ鉢　鉄彩　作家もの

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商品詳細
楕円形の鉄彩鉢吉岡萬里 作サイズ 約縦18.5cm横20cm高さ5.5cmこの作家さんの器が好きで購入。少し整理する為出品致します。1箇所 2ミリ位欠けがありました。ご理解の上での、ご購入よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/smear364204.html
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