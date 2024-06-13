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楕円　器　たわみ鉢　鉄彩　作家もの
商品番号 L80865446157
商品名

楕円　器　たわみ鉢　鉄彩　作家もの
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楕円形の鉄彩鉢吉岡萬里　作サイズ　約縦18.5cm横20cm高さ5.5cmこの作家さんの器が好きで購入。少し整理する為出品致します。1箇所　2ミリ位欠けがありました。ご理解の上での、ご購入よろしくお願いいたします。
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