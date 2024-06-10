八角　御膳　朝鮮膳　アンティーク　黒　状態美品寄り　最安値

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商品詳細
先週友達から貰った物です高さ17横48上部の厚さ3上部一角の長さ20下部一角の長さ15下部の横38木製の漆のような物で塗られた黒色の八角御膳です。割と大きめのサイズなので色々な食器を並べることができます。一部凹みあります。画像でご確認ください下部は凹みなどありません。プチプチで包んでリサイクルダンボールに入れて発送します。神経質な方はご遠慮下さい
http://narcologia.ru/goods/recuperation101121.html
http://narcologia.ru/goods/browse365291.html
http://narcologia.ru/goods/kindness273705.html
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