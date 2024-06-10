

ロイヤル コペンハーゲン テネラ プレート カリ クリステンセン



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ロイヤルコペンハーゲン TENERA カリ・クリステンセンのプレート | D ...

ロイヤルコペンハーゲンの1960年代のテネラシリーズのお皿です。皿の底には、デンマークのロイヤルコペンハーゲンのロゴ、デザイン番号429/2883、カリクリステンセンのデザインが刻印されています。縦横 17cm×17cm高さ 3cmその他クイストゴー、ロイヤルコペンハーゲン、リサラーソン等出品しております。ご覧頂けると幸いです。#lacota出品一覧はこちらをクリックして下さい。#ロイヤルコペンハーゲン#ROYALCOPENHAGEN#バッカ#BACA#ファジャンス#FAJANCE#テネラ#お皿#北欧#lacota素材···陶器・磁器