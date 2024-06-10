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ロイヤル コペンハーゲン テネラ　プレート　カリ クリステンセン
商品番号 X24660365131
商品名

ロイヤル コペンハーゲン テネラ　プレート　カリ クリステンセン
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 4,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルコペンハーゲンの1960年代のテネラシリーズのお皿です。皿の底には、デンマークのロイヤルコペンハーゲンのロゴ、デザイン番号429/2883、カリクリステンセンのデザインが刻印されています。縦横　17cm×17cm高さ　3cmその他クイストゴー、ロイヤルコペンハーゲン、リサラーソン等出品しております。ご覧頂けると幸いです。#lacota出品一覧はこちらをクリックして下さい。#ロイヤルコペンハーゲン#ROYALCOPENHAGEN#バッカ#BACA#ファジャンス#FAJANCE#テネラ#お皿#北欧#lacota素材···陶器・磁器
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