【未使用】シュプリーム 半袖 Tシャツ　フットボール ナンバリング メッシュ

ご覧いただきありがとうございます。こちらは未使用品となります。数年前にプレゼントでいただき、好みのスタイルではなかったため、着る機会のないままクローゼット保管しておりました。Supremeシュプリーム半袖TシャツTShirt14SSChampionShipFootballフットボールナンバリングメッシュメーカー:シュプリーム/Supreme形状:Tシャツ/半袖サイズ:表記サイズ S肩幅：42cm、袖丈：21.5cm、着丈：68.5cm、身幅：50.5cm※メジャーにて採寸、写真を参照して下さいカラー:ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック



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