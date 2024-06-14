NEWERA ニューエラキャップ トロントブルージェイズ

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商品詳細
トロントブルージェイズのニューエラキャップです。サイズは7の1/8(56.8cm)です。カラーはオレンジ(蛍光色)×レッドです。新品未使用ですが、つば裏のボールステッカーが剥がれかけのため、ご了承ください。※恐れ入りますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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