GRETSCH RENOWNシリーズ

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商品詳細
グレッチレナウンシリーズのスネアです。14×6.5メイプルシェルTAMAの42本スナッピーをつけてます。
http://narcologia.ru/goods/unusable28074.html
http://narcologia.ru/goods/competitive619581.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit645186.html
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