Supreme キムタク着用Naomi Tee シュプリーム ナオミ Tシャツ

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商品詳細
Supremeのナオミ・キャンベルTシャツです。木村さんが私物着用されたデザインとしても有名です。【状態】目立つ汚れやシミやダメージや破れ等はなくまだまだしっかり愛用頂ける商品です。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏サイズ→M着丈69身幅53肩幅47(サイズ感につきましては実寸にてご確認下さい)(体格等個人差がある質問はお答えが難しいです)丁寧な梱包にて迅速に発送させて頂きます。(ビニールやプチプチに入れて、メルカリ専用梱包箱もしくはダンボールや紙袋等で発送致します)基本的には24時間以内に発送させて頂いております(^_^)プロフィールにもお得情報のせておりますので是非ご覧下さいませ＼(^o^)／只今様々な小物のオマケを付けさせて頂いております。小さな気持ちですが、是非ご利用下さい(^_^)詳細は是非購入頂いて確認してみてくださいね(^^)v
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