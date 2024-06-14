ワイルドスワンズ　カーサ　ロイドヴァッシュ　ルージュ　美品

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商品詳細
商品についてワイルドスワンズ カーサ ロイドヴァッシュ ルージュこちらで美品のものを購入後、試し入れをした程度の美品です。オーダーしていた財布ができたため、出品いたします。前ユーザーから譲ってもらった際から2枚目表面の跡のようなものがついていました。また裏側や小銭入れ等に小傷が少しあります。他、通常使用にて困るようなダメージはないかと思われます。コバはほぼ新品同様です。原皮の仕様、微かな毛穴、色ムラ、アタリ、血筋、細かな傷等ある場合がございます。付属品はカーサ（ルージュ）の専用箱をおつけします。スリッカーは付属しません。注意あくまで、古着、中古品でありますので、多少の傷や汚れがあることがございます。必ず、古着、中古品に対してご理解がある方のみご購入ください。素人の撮影のため、現物と色味の違いがあることがございます。ご了承ください。トラブルがないように丁寧な対応を心がけております。わからないことは気軽にご質問ください。大幅な値下げ交渉はお断りしていますが、希望額ありましたら、コメントください。購入後の返品はすり替え防止のため受け付けません。よろしくお願いします。
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