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新品未使用 church's チャーチ 小紋柄 格子柄 ネクタイ ネイビー 紺
商品番号 S34796123254
商品名

新品未使用 church's チャーチ 小紋柄 格子柄 ネクタイ ネイビー 紺
ブランド名 チャーチ
特別価格 税込 1,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品詳細◆イギリス製　英国製Church'sチャーチ小紋柄花柄ネクタイ肉厚でザラっとした素材感です。光沢あり◆カラー◆ネイビー紺ブラウン◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9.7◆状態◆新品未使用タグ付き⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー
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