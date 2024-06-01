chamoto replica wallet +マネークリップ付GUIDIレザー

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chamotoreplicawallet-GUIDIchamotoはポップアップ、ECサイトでのみ販売している革製品のブランドです。40’sフランス、ヴィンテージウォレットのデザインを脱構築し、一枚の革を折り返し縫い上げた二つ折の財布。開いた際のシンプルながら独特の表情は他にはないものになります。収納は紙幣×1、カードポケット×1カード部分に小銭を入れて使用いただくことも可能です。eather:GUIDI/vitellofiorestitch:クラウフォード社/ワックスリネンspringhock:真鍮size(cm):W9/H10CONCERIAGUIDIROSELLINI1896年に設立されたCONCERIAGUIDIROSELLINIは、オリジナルブランドを展開する世界でも珍しいタンナリー。ベジタブルタンニン鞣しによる油分を多く含んだ素上げのレザーを中心に、一般的な潮流や概念とは一線を画し、独自の製法を貫く同社の製品は、現代の世界中のタンナリーの中でも、伝統と革新を併せ持つ唯一無二な存在感を放っています。またこちらの革はヨーロッパの限定された地域の子牛原皮をドラム式タンニン鞣し法によって、丁寧に時間をかけて製造されています。可能な限り手作業で工程を行うことをポリシーとし、１００年以上前の伝統的な製法を変えず、現在まで継承している稀有なレザーです。また上質なオイルをふんだんに含ませることにより感じられる、しっとりとした柔軟性も特徴の一つです。その頑なな製法への拘りにより、いわゆるオイルスムースレザーでありながら、どこかノスタルジックな風合いを感じることができます。尚、オイル含有量が多い商品のため、季節によりオイルの白化が起こる可能性があります。これはオイルが固まって起こる現象であり、表面を布で軽くこすることにより収めるができます。同ブランドのマネークリップ(こちらもGUIDI)もお付けいたします！