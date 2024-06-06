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WTAPS ダブルタップス デニムINDIGO 14ozdenimミッドクラウン
商品番号 D85163570794
商品名

WTAPS ダブルタップス デニムINDIGO 14ozdenimミッドクラウン
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 7,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

232HCDT-HT08T-6M04/CAP/COTTON.DENIM.SIGNWTAPSオンラインにて購入しました。新品未使用、タグ付き。COLOR:INDIGOSIZE:FITSALLFABRIC:COTTON100%生地でストーンバイオブリーチ加工を施した14ozデニムを使用したミッドクラウンタイプの6パネルキャップ。フロントに刺繍モチーフ。背面にシンセティック素材のオリジナルアジャスター。※サイジングとシルエットが、232HCDT-HTO7と同様の仕様に変更になります。限定品、人気商品のため、探していた方は是非ご検討ください。▼検索用タグ#ナイキ#ダンク#ナイキSB#エアジョーダン#エアジョーダン1#エアフォース1#エアマックス95#モアアップテンポ#NIKE#DUNK#DUNKLOW#NIKESB#AJ1#AF1#AIRMAX95#sacai#clot#パンダ#シュプリーム#supreme#ノースフェイス#northface#WTAPS#wtaps#ダブルタップス#VANS#バンズ#オールドスクール#neighborhood#ネイバーフッド#CHICAGO#シカゴ#lost\u0026found#blacktoe#ブラックトゥ#WINDANDSEA#ウィンダンシー#八村塁#RUIHACHIMURA#AMaManiere#AMaManiere#アママニエール#ア　マ　マニエールカラー···ブルー形···ワーク
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