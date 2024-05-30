c689】デッドストック！NO BULL シガレット ヴィンテージキャップ ...

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#カオクロ_ハット【まとめ買い特典あり】3000円以上のキャップのまとめ買いの場合2個目を −500円【価格交渉について】・『値下げ交渉不可』→みなさま平等にそのように対応してます。ご理解お願いしますm(__)m・そのかわりに、週に何度か値下げしていきます。【商品説明】90s〜タバコ cigaretteシガレット プロモ品デッドストック【カラー】ベージュ系 黒【状態】⚫︎目立った傷汚れなし※usから買い付けた古着です。完品お求めの方、古着に不慣れな方、ご遠慮いただいています。【サイズ】調整可能 フリーサイズ ユニセックス頭周り 〜約60cm（スナップバック2つ留め）高さ 約10cm※日本人平均頭囲57-58cmのトルソーに被せて計測した結果です。【注意事項】★撮影環境、お手持ちのスマートフォンの画面により商品の色に若干の差があることご了承の上購入ください。★サイズについてもよくご確認ください。【ヴィンテージキャップの一般的な取扱い】※アジャスター力任せに外すと破損する場合があります。※バイザー70s,80sのバイザーは紙製が多いです。折り曲げたり濡らしたりしないようにお願いします。プラスチック製のバイザーは、曲げるとパキッと割れることがあります【以下、関連商品出品中】刺繍 パッチ ワッペン プリント 企業キャップダッドハット フィッシャーマントラッカーキャップ メッシュキャップ ダッドハット スポーツキャップ Kproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップ