- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- BALENCIAGA ブラック Tシャツ メンズ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
閲覧ありがとうございます。こちら数年前にプレゼントして頂き数回着た後クローゼットで眠っておりました。型崩れなどはしていませんが初めて着た時から年数が経っていてとっても綺麗な状態とはいえないので値段安めに設定しています。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏女性160cm53kgでだいぶゆったりとお尻がすっぽり隠れるサイズです。あくまでUSED品でございます。ご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願い致します。お値下げ交渉承ります。
http://narcologia.ru/goods/voiceless332159.html
http://narcologia.ru/goods/displease292131.html
http://narcologia.ru/goods/response11842.html
ブラック の メンズ Political Campaign Tシャツ Large Fit
バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ 半袖 ロゴ クルーネック ビッグ ...
BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ ロゴ メンズ | labiela.com
BALENCIAGA(バレンシアガ) Tシャツ・カットソー(メンズ) - 海外通販のBUYMA
BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ メンズS ブラック ポリエステル ...
ブラック の メンズ Maison Balenciaga Tシャツ Medium フィット
BALENCIAGA ブラック Tシャツ メンズ 新発売 49.0%割引 www ...
バレンシアガ(Balenciaga) メンズ 19年 ロゴ コットン Tシャツ ...
正規品完売‼︎バレンシアガリップスティックロゴTシャツ
バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ 半袖 BB ロゴ クルーネック ブランド ...
バレンシアガ ポリエステル Tシャツ XS メンズ ブラック SWIMWEAR 657027
多慶屋公式サイト / バレンシアガ BALENCIAGA メンズ 長袖 Tシャツ ...
バレンシアガ 22年 コットン Tシャツ M メンズ カーキ 612966
http://narcologia.ru/goods/voiceless332159.html
http://narcologia.ru/goods/displease292131.html
http://narcologia.ru/goods/response11842.html
ブラック の メンズ Political Campaign Tシャツ Large Fit
バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ 半袖 ロゴ クルーネック ビッグ ...
BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ ロゴ メンズ | labiela.com
BALENCIAGA(バレンシアガ) Tシャツ・カットソー(メンズ) - 海外通販のBUYMA
BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ メンズS ブラック ポリエステル ...
ブラック の メンズ Maison Balenciaga Tシャツ Medium フィット
BALENCIAGA ブラック Tシャツ メンズ 新発売 49.0%割引 www ...
バレンシアガ(Balenciaga) メンズ 19年 ロゴ コットン Tシャツ ...
正規品完売‼︎バレンシアガリップスティックロゴTシャツ
バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ 半袖 BB ロゴ クルーネック ブランド ...
バレンシアガ ポリエステル Tシャツ XS メンズ ブラック SWIMWEAR 657027
多慶屋公式サイト / バレンシアガ BALENCIAGA メンズ 長袖 Tシャツ ...
バレンシアガ 22年 コットン Tシャツ M メンズ カーキ 612966