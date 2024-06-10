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BALENCIAGA ブラック Tシャツ メンズ
商品番号 H13706689650
商品名

BALENCIAGA ブラック Tシャツ メンズ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちら数年前にプレゼントして頂き数回着た後クローゼットで眠っておりました。型崩れなどはしていませんが初めて着た時から年数が経っていてとっても綺麗な状態とはいえないので値段安めに設定しています。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏女性160cm53kgでだいぶゆったりとお尻がすっぽり隠れるサイズです。あくまでUSED品でございます。ご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願い致します。お値下げ交渉承ります。
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