THE RAMPAGE 長谷川慎　CHARACTER ハット　帽子

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HERAMPAGEランペ長谷川慎写真集CHARACTERCOINPARKINGDELIVERYコラボアパレル長谷川慎1stPhotobook\"CHARACTER\"の発売を記念し、長谷川慎の友人でもありPhotobookでもコラボした覆面アーティスト“COINPARKINGDELIVERY”によるオリジナルグラフィックのコラボアイテムが発売。2022年8月に発売した数量限定コラボ商品発売開始してすぐにsoldoutになった人気商品です！私も店舗に行きギリギリで購入しました。現在は売られていなく、出回り少ないものです被ろうと思い出したのですが被らずじまいで日の当たらない所で飾っておりました、、。この度グッズ卒の為大切にしておりましたがお譲り致します。是非大切に使って頂ける方にお譲りできたらと思います。よろしくお願いします^_^