メンズ　オーストリッチベルト　新品、未使用

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素材···本革カラー···ブルーオーストリッチを使用したベルトベルトの長さ 100cm対応ウエスト 95cmくらいまでターコイズブルーが珍しい品のあるベルト。バックルにもオーストリッチを使用レディースとしてデニムなどに着用しても⭕️4万円ほどしました。衝動買いしましたが、使用しないので出品します旦那様、彼氏へのクリスマスプレゼントにいかがですか？自宅保管の品ですご理解頂ける方にお譲りします購入される方はプロフをご一読下さい#メンズベルト#オーストリッチ#ターコイズブルー#本革#おしゃれ